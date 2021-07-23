Зеленский ввел в силу решение СНБО о двойном гражданстве чиновников: что оно предлагает

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля 2021 года о двойном гражданстве чиновников . Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства", - говорится в указе.

Документ предлагает ввести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.

Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного гражданства.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.