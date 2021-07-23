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Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство чиновників: що воно пропонує

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 21:36
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство чиновників: що воно пропонує Фото: Зеленський підписав указ про подвійне громадянство чиновників (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 16 липня 2021 року про подвійне громадянство чиновників. Документ набрати чинності з дня його опублікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021" Про додаткові заходи щодо координації реалізації державної політики у сфері громадянства ", - йдеться в указі.

Документ пропонує внести в декларації чиновників нову графу про наявність громадянства інших країн або посвідки на проживання.

Кабінету міністрів України доручено проінформувати на засіданні РНБО в серпні поточного року про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради проєктів законів, спрямованих на врегулювання питань подвійного громадянства.

Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, на брифінгу після засідання РНБО 16 липня Олексій Данілов повідомив, що Кабміну пропонувалося до кінця вересня внести законопроєкт про заборону подвійного громадянства чиновникам.

Відзначимо, РНБО в лютому розглядав питання подвійного громадянства чиновників і доручив уряду розробити проект закону щодо таких осіб.

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