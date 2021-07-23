Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство чиновників: що воно пропонує

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 16 липня 2021 року про подвійне громадянство чиновників . Документ набрати чинності з дня його опублікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021" Про додаткові заходи щодо координації реалізації державної політики у сфері громадянства ", - йдеться в указі.

Документ пропонує внести в декларації чиновників нову графу про наявність громадянства інших країн або посвідки на проживання.

Кабінету міністрів України доручено проінформувати на засіданні РНБО в серпні поточного року про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради проєктів законів, спрямованих на врегулювання питань подвійного громадянства.

Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.