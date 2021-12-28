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Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов. Это каналы "Первый независимый" и UkrLive.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Зеленский своим указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний:

  • Медиахолдинг "Новости";
  • "Тайм Медиа";
  • "Телепростир".

Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Первый независимый" и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции были введены на 5 лет.

В начале года Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". После этого журналисты этих телеканалов перешли на новосозданный канал "Первый независимый", обойдя таким образом санкции.

Напомним, также в Украине введены санкции против издания "Страна" и агентства "Шарий.NET".

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Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийНестор ШуфричСанкции