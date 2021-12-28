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Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти двох українських телеканалів. Це канали "Перший незалежний" та UkrLive.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави держави.

Зеленський своїм указом ввів рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій проти трьох компаній:

  • Медіахолдинг "Новини";
  • "Тайм Медіа";
  • "Телепростір".

Ці компанії володіють такими телеканалами, як ZIK, NewsOne, "112 Україна", "Перший незалежний" та UkrLive. Ці телеканали пов'язують з соратниками підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука - Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на користування радіочастотами, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні. Санкції запровадили на 5 років.

На початку року Зеленський запровадив санкції проти Тараса Козака та його телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Після цього журналісти цих телеканалів перейшли на новостворений канал "Перший незалежний", обійшовши таким чином санкції.

Нагадаємо, також в Україні запроваджено санкції проти видання "Страна" та агентства "Шарій.NET".

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Віктор МедведчукВолодимир ЗеленськийНестор ШуфричСанкції