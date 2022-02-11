Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против телеканала "НАШ". Ограничения предусматривает запрет на вещание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Согласно указу, санкции вводятся против ООО "Наша Прага", ООО "Наш24", ООО "Наш 365" и кипрской компании Demosena Investments Ltd. Ограничения включают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий и так далее.

Кроме того, другим указом вводятся санкции против российского ООО "Витрина ТВ" (транслятор российских телеканалов).