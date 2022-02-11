Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против телеканала "НАШ". Ограничения предусматривает запрет на вещание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Согласно указу, санкции вводятся против ООО "Наша Прага", ООО "Наш24", ООО "Наш 365" и кипрской компании Demosena Investments Ltd. Ограничения включают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий и так далее.
Кроме того, другим указом вводятся санкции против российского ООО "Витрина ТВ" (транслятор российских телеканалов).
Напомним, ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ" на основании представления Службы безопасности Украины.
До этого Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания пытался аннулировать лицензию телеканала "НАШ" через суд.