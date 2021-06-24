UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский ввел в действие санкции против Фирташа и Фукса

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Ограничения вводятся на три года.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В частности, санкционный список, в котором фигурируют более 500 россиян, сепаратистов и боевиков, расширили за счет внесения в него Фирташа и Фукса.

Санкции в отношение Фирташа и Фукса предусматривают:

  • блокировку активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
  • полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • лишение государственных наград Украины, других форм отличия;
  • другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом "О санкциях".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, что санкции против Фирташа ввели, в том числе, за работу его завода "Крымский титан" на оккупированном полуострове. В случае с Фуксом санкции против него были введены из-за компании, которую связывают с ним. Ранее после решения СНБО были аннулированы лицензии этой компании на пользование недрами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий ФирташПавел ФуксСанкции