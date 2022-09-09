UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский ввел в действие санкции против 600 российских чиновников

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против высокопоставленных российских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Санции было введено против 606 человек, принадлежащих к правящей верхушке Российской Федерации.

Ограничения наложены на 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации РФ, 424 депутатов Государственной Думы.

Санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ограничения вводятся на 10 лет.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план санкций против России выполнен на 70%, но давление на государство-агрессора должно усиливаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБОСанкцииСанкции против России