UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года. Решение предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно решению СНБО, Кабинет министров в бюджетной декларации на 2022-2024 годы должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от объема ВВП для оборонного сектора.

Увеличение расходов на оборону Кабмин должен предусмотреть в проектах государственного бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы с учетом военно-политической ситуации в Украине.

"Внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в статью 33 Бюджетного кодекса касательно урегулирования процедуры составления бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте решения.

Также правительство должно предусмотреть право государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования, которые привлекаются для финансирования программ, направленных на повышение обороноспособности.

Напомним, согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира Украина в 2020 году увеличила финансирование армии. Украина поднялась на одну строчку в мировом рейтинге расходов на оборону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийСНБО