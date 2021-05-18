Зеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення видатків на оборону

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів у бюджетній декларації на 2022-2024 роки повинен передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5% від обсягу ВВП для оборонного сектору.

Збільшення видатків на оборону Кабмін повинен передбачити у проектах державного бюджету на 2022, 2023 та 2024 роки з урахуванням воєнно-політичної ситуації в Україні.

"Внести у місячний строк в установленому порядку на розгляд ВР законопроект про внесення змін до статті 33 Бюджетного кодексу стосовно врегулювання процедури складання бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті рішення.

Також уряд повинен передбачити право щодо державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, які залучаються для фінансування програм, спрямованих на підвищення обороноздатності.