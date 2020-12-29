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Зеленский ввел в действие решение СНБО о технологиях в сфере обороны

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о высоких технологиях в сфере обороны. Для этого будет создана межведомственная комиссия.

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Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Согласно решению СНБО, для улучшения взаимоотношений в сфере высоких технологий (подготовка кадров, научные исследования, производство и продажа высокотехнологичной продукции), а также для ускорения перехода Украины на инновационную модель развития будет создана межведомственную комиссию. Она будет координировать деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны по комплексному развитию высоких технологий.

Также сообщается, что секретарь СНБО должен в месячный срок подать на утверждение президенту проект положения о межведомственной комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерству энергетики Украины поручили подать СНБО новый топливно-энергетический баланс.

Ранее также стало известно, что в следующем году СНБО примет новое решение по достижению мира на Донбассе.

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