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Минэнерго поручили подать СНБО новый топливно-энергетический баланс

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 17:55
Минэнерго поручили подать СНБО новый топливно-энергетический баланс
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство энергетики Украины должно подать Совету национальной обороны и безопасности (СНБО) обновленный топливно-энергетический баланс Украины. Это нужно для поиска компромисса между населением и бизнесом.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"До 25 января 2021 года Министерство энергетики должно подать на рассмотрение правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины. Обновление баланса должно показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров поручил Министерству энергетики вместе с Антимонопольным комитетом проверить тарифы на газ. Если государственные органы найдут нарушения, то тарифы могут быть снижены.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" повысил цену газа для бытовых клиентов в январе на 14%. Цена вырастет до 7,22 гривен за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) газа.

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Новости Украины Политика СНБОМинэнергоДенис Шмыгаль

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