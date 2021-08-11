Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии экономической безопасности Украины

"Ввести в действие решение СНБО от 11 августа 2021 года "О стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года", - говорится в указе.

Контроль за выполнением введенного в действие решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ набирает силы со дня его опубликования.

В стратегии отмечается, что национальные интересы Украины – это устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами.

Согласно документу, стратегический курс в обеспечении экономической безопасности Украины имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность.

В сфере безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части украинских территорий. В документе отмечается, что разрушение экономики Украины - сознательное и целенаправленное действие России, которое является одним из методов гибридной войны.

Стратегия также учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности страны.

"Среди задач - обеспечение стойкости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере", - подчеркнули в ОП.

Отмечается, что результатом реализации стратегии должно стать, в частности, создание устойчивой, конкурентоспособной, социально ответственной рыночной экономики и условий для опережающего развития научно-технического потенциала страны, устойчивого наращивания национального богатства и факторов производства.

"Украина должна занять в мировом разделении труда место, которое соответствует ее природным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу", - резюмировали в ОП.