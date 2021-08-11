Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки України

"Ввести в дію рішення РНБО від 11 серпня 2021 року "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року", - йдеться в указі.

Контроль за виконанням введеного в дію рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає сили з дня його опублікування.

У стратегії наголошується, що національні інтереси України – це сталий розвиток вітчизняної економіки, інтеграція країни в європейський економічний простір і розвиток рівноправного взаємовигідного економічного співробітництва з іншими державами.

Згідно з документом, стратегічний курс у забезпеченні економічної безпеки України має два взаємопов'язаних напрямки: розвиток і безпека.

У сфері безпеки важливе місце займають виклики, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією частини українських територій. У документі наголошується, що руйнування економіки України - свідома і цілеспрямована дія Росії, яка є одним з методів гібридної війни.

Стратегія також враховує основні виклики та загрози у сфері економічної, фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки країни.

"Серед завдань - забезпечення стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз, збереження і розвиток економічної могутності країни, а також забезпечення економічної незалежності України та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема у високотехнологічній сфері", - підкреслили в ОП.

Зазначається, що результатом реалізації стратегії має стати, зокрема, створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки та умов для випереджального розвитку науково-технічного потенціалу країни, стійкого нарощування національного багатства та факторів виробництва.

"Україна повинна зайняти у світовому поділі праці місце, яке відповідає її природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному і геополітичному потенціалу", - резюмували в ОП.