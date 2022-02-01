Зеленский ввел в действие решение СНБО в сфере кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в сфере кибербезопасности. Оно касается реализации соответствующей стратегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный президентский указ.
Согласно указу, вводится в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований поручено обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.
Также поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации Стратегии кибербезопасности.
Утвержденная в прошлом году стратегия содержит:
Также в документе говорится, что Российская Федерация остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.
Отметим, в середине января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, которая "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".
Напомним, Украину утвердила новую Стратегии кибербезопасности в августе 2021 года.