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Зеленский ввел в действие решение СНБО в сфере кибербезопасности

Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в сфере кибербезопасности. Оно касается реализации соответствующей стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный президентский указ.

Согласно указу, вводится в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований поручено обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.

Также поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации Стратегии кибербезопасности.

Что содержит Стратегия кибербезопасности Украины

Утвержденная в прошлом году стратегия содержит:

  • рекомендации по развитию национальной системы защиты от киберугроз;
  • перечень вызовов и угроз в сфере кибербезопасности;
  • стратегические и приоритетные цели при обеспечении кибербезопасности.

Также в документе говорится, что Российская Федерация остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.

Отметим, в середине января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, которая "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

Напомним, Украину утвердила новую Стратегии кибербезопасности в августе 2021 года.

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Владимир ЗеленскийСНБОКибератака