Зеленский ввел в действие решение СНБО в сфере кибербезопасности

Согласно указу, вводится в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований поручено обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.

Также поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации Стратегии кибербезопасности.

Что содержит Стратегия кибербезопасности Украины

Утвержденная в прошлом году стратегия содержит:

рекомендации по развитию национальной системы защиты от киберугроз;

перечень вызовов и угроз в сфере кибербезопасности;

стратегические и приоритетные цели при обеспечении кибербезопасности.

Также в документе говорится, что Российская Федерация остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.