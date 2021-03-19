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Зеленский ввел в действие решение СНБО о химбезопасности: что предлагает документ

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по повышению уровня химической безопасности в Украине. Документ поручает Кабинету министров принять ряд мер.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно решению СНБО, правительство в течение двух месяцев должно проработать вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращению с химическими веществами и создании клинического токсикологического центра в Украине.

Кабмину также поручено сформировать перечень имеющихся аккредитованных химических лабораторий, и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров для выявления опасных химических веществ.

Кроме того, правительство должно сформировать и утвердить перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, и порядок обращения с ними в Украине.

СНБО дал Кабмину три месяца на то, чтобы он подготовил предложения по ратификации конвенции Международной организации труда № 170 о безопасности при использовании химвеществ на производстве и по присоединению Украины к Минаматской конвенции о ртути.

До конца года также должен быть утвержден план мероприятий на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной международных обязательств по запрещению разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожению.

Напомним, в прошлом году украинские пограничники получили техническую помощь для контроля за перемещением химвеществ через госграницу.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир ЗеленскийСНБОвредные вещества
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