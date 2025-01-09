Зеленський про введення миротворців: один з найкращих інструментів, щоб примусити РФ до миру

Як нагадав Зеленський, торік Франція виступала з ідеєю розгорнути в Україні контингенти партнерів.

"Ми всі розуміємо - сьогодні цілі Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну - і всіх нас зламати, і вас теж. Тому наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру. Вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним із найкращих інструментів", - заявив президент.

Зеленський закликав партнерів бути більш практичними й реалізувати ініціативу Франції. Також додав, що почув сигнал підтримки в цьому питанні й з боку Британії.

"Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати справді сильні інструменти", - додав він.

Питання відправки іноземних військ до України

Обговорення питання щодо можливого розміщення військових контингентів із країн Заходу на території України тривають. Ініціатором цієї теми став президент Франції Еммануель Макрон, однак його заява викликала лише жваву дискусію серед держав, які підтримують Україну.

Попри це, деякі країни вже висловили готовність розглянути таку перспективу. Серед них - Латвійська Республіка, Канада, Естонська Республіка та Литовська Республіка.

Водночас Італія заявила, що її військові зможуть приєднатися до подібної місії лише після завершення бойових дій на території України. Рим також наголосив на необхідності забезпечення надійних гарантій безпеки для Києва.

Тим часом Reuters дізналося, скільки військових може відправити Захід.