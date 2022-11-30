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Зеленський вважає, що Путін не використовуватиме ядерну зброю в Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, яку приводить The New York Times.

Глава держави пояснив, що ризик застосування Путіним ядерної зброї не є його найбільшим страхом і що це не повинно бути найбільшим страхом західних країн.

"Я не думаю, що він використовуватиме ядерну зброю. Це моя думка", - заявив Зеленський.

Натомість представники західних демократій мають бути більше стурбовані експансіоністськими військовими амбіціями Путіна. За його словами, якщо його військовим РФ вдасться завоювати частину України, наступними можуть бути інші сусідні країни.

Нагадаємо, що російські офіційні особи ще навесні обговорювали потенційне використання ядерної зброї президентом РФ Володимиром Путіним у війні проти України.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло з посиланням на заяву колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса: якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, то в справу вступлять США.

Додамо, що країни Заходу заявляють, що використовують усі засоби, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.

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Володимир ЗеленськийЯдерна зброяВійна в Україні