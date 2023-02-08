Зеленський вважає, що Макрон змінив свою позицію щодо "приниження" Росії

"Я думаю, він змінився. І що цього разу він змінився по-справжньому. Зрештою, саме він відкрив двері для постачання танків. Він також підтримав заявку України на вступ до ЄС. Я думаю, що це був справжній сигнал", - заявив він.

Глава держави додав, що зараз між Україною та Францією є справжня довіра.

"У нас було багато розмов із Францією, Німеччиною та іншими країнами. Я думаю, що сьогодні є справжня довіра. Я знаю, що між Німеччиною і Росією існують тісні історичні зв'язки, а між Францією і Росією - дуже тісні", - заявив він.

Водночас Зеленський заявив, що він здивований тим, що нащадки тих, хто втік із Росії 1917 року, підтримують Путіна.

"Росіяни, які залишили свою країну 1917 року під час революції, вся інтелігенція, яка втекла від комуністичного режиму, влаштувалися в Європі. Але я зі здивуванням бачу, що сьогодні деякі з їхніх нащадків підтримують Володимира Путіна, в той час, як він робить з їхніми сім'ями те ж саме, що робив комуністичний режим у 1917 році. Я не можу цього зрозуміти. Ми думали, що ці росіяни стали європейцями, але насправді ні, це не так. Їм не подобається це європейське культурне середовище. Це велика проблема", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про необхідність "зберегти обличчя Росії". У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що українське суспільство не піде на поступки і не шукатиме вихід для Москви.

Своєю чергою радник голови ОП Михайло Подоляк раніше заявляв, що Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна боротиметься до визволення всіх територій. А Путіну, щоб "зберегти обличчя", достатньо забратися з території України

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.