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Зеленський про втручання РФ у справи інших країн: Путін вкрав у нас 13 років миру

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін вкрав у всіх 13 років миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

"Я високо ціную вашу готовність почути відповіді на справді важливі запитання: коли закінчиться війна? Чи можлива третя світова війна? Чи вже час вести переговори з Путіним? Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму (війна - ред.) триває майже 10 років", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що Росія вже понад 10 років втручається у справи африканських країн від Судану до Малі та у Сирійську війну.

"Сирійська війна, яка досі кровоточить через рішення Путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ", - підкреслив президент.

Програма Зеленського 

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вчора прибув із робочим візитом до Швейцарії. Де він бере участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі й проведе низку зустрічей в рамках заходу.

Всесвітній економічний форум у Давосі

Нагадаємо, що 15 січня стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі

Детальніше про програму Давосу 2024, його учасників та теми - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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