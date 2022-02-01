Зеленский обратился к России: "Никто не хочет войны, но мы никого с оружием не звали"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае вторжения России на европейском континенте начнется полномасштабная война. Он добавил, что такого сценария никто не хочет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию З еленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Русские должны услышать нас, понимать, что война никому не нужна, но мы никого с оружием на свою землю не приглашали. Я могу точно сказать, что изменилось государство, изменилось общество, изменилась армия", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что за последние несколько лет в стране произошло много перемен. По его словам, Украина не допустит оккупации какого-нибудь города или какой-то территории.

"Будет, к сожалению, трагедия, если начнется эскалация. Это не будет война Украины с Россией, это будет полномасштабная война в Европе", - добавил Зеленский.