Зеленский о вступлении Украины в Евросоюз: "Не опоздайте"

"Европейский союз - хочу поблагодарить, вы объединились вокруг нас. Но я хочу сказать, что было сделано так или иначе... но еще раз: главное - вы объединились, и мы это действительно ценим.

Вы применили санкции Мы благодарны - это мощные шаги. Но это было немного поздно, так как если бы это было превентивно, то Россия бы не пошла войной. По крайней мере - был шанс.

"Северный поток-2" вы заблокировали. Мы вам благодарны, и это правильно. Но это было тоже немного запоздало. Ведь если бы было своевременно, то Россия бы не создала газовый кризис. По крайней мере - был такой шанс.

А теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском союзе. Наконец, вот тут, я вас прошу - не опоздайте, пожалуйста. Так как за этот месяц вы сравнили эти два мира, и вы видите, кто чего стоит. И что Украина должны быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс", - сказал Зеленский.

Также президент высказался о готовности стран-членов ЕС принять Украину.

"Литва за нас, Латвия за нас, Эстония за нас, Польша за нас, Франция - Эммануэль (Макрон), я верю, что вы будете за нас, Словения за нас, Словакия за нас, Чехия за нас, Румыния - знает, что такое достоинство, поэтому в решающее время будет за нас, Болгария за нас, Греция - верю, что с нами, Германия... я немного позже. Португалия - ну практично, Хорватия за нас. Швеция - желто-синие всегда должны быть вместе. Финляндия - знаю, что вы с нами. Нидерланды - за рациональность, поэтому найдем общий язык. Мальта - верю, что удастся, Дания - верю, что удастся. Люксембург - мы понимаем друг друга. Кипр - очень верю, что с нами. Италия - благодарю за поддержку. Испания - найдем общий язык. Бельгия - найдем аргументы. Австрия - вместе с украинцами для вас это возможности, я уверен в этом. Ирландия - ну практически. Венгрия - я хочу остановиться, и буду откровенным, один раз и навсегда - вы сами должны решить, за кого вы... Мы верим, что в решающий момент и Германия будет с нами", - высказался Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету и народам Европы