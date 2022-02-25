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Зеленский о вступлении в НАТО: не боимся говорить о нейтральном статусе, но какие гарантии

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спросил у лидеров Европы вступит ли Украина в НАТО. Однако все бояться отвечать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что судьба страны зависит от украинской армии и народа, "от вашей мудрости и большой поддержки всех друзей Украины".

Напомним, Эстония просит передать Украине карту для вступления в НАТО. Решение поддержал парламент страны.

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Владимир ЗеленскийНАТО