Зеленський про вступ до НАТО: не боїмося говорити про нейтральний статус, але які гарантії

"Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи чи буде Україна в НАТО, запитав прямо. Всі бояться. Не відповідають. А ми не боїмося нічого. Не боїмося Росії, не боїмося говорити з Росією, говорити про все: гарантії безпеки для нашої країни і нейтральний статус (ми ж зараз не в НАТО), але які при цьому у нас будуть гарантії", - заявив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що доля країни залежить від української армії і народу, "від вашої мудрості і великої підтримки всіх друзів України".