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Зеленський про вступ до НАТО: не боїмося говорити про нейтральний статус, але які гарантії

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 00:49
Зеленський про вступ до НАТО: не боїмося говорити про нейтральний статус, але які гарантії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запитав у лідерів Європи чи вступить Україна в НАТО. Однак всі боятися відповідати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи чи буде Україна в НАТО, запитав прямо. Всі бояться. Не відповідають. А ми не боїмося нічого. Не боїмося Росії, не боїмося говорити з Росією, говорити про все: гарантії безпеки для нашої країни і нейтральний статус (ми ж зараз не в НАТО), але які при цьому у нас будуть гарантії", - заявив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що доля країни залежить від української армії і народу, "від вашої мудрості і великої підтримки всіх друзів України".

Нагадаємо, Естонія просить передати Україні карту для вступу в НАТО. Рішення підтримав парламент країни.

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Володимир Зеленський НАТО
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