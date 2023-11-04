Зеленський про вступ України в ЄС: не просимо для себе послаблень

Україна не просить для себе послаблень на шляху до Європейського союзу. Зокрема, Київ виконує всі рекомендації Єврокомісії, надані Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі державних інституцій та посилення антикорупційної інфраструктури", - заявив він.

Зеленський виділив серед законопроєктів документ про лобізм, який "додасть прозорості політичним процесам і надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, які намагаються обійти верховенство права".

Президент зазначив, що дуже важливо, щоб підтримка Європи та інших партнерів залишалася стійкою, залишалася надійною.

"Це стосується і оборони, і фінансової підтримки. Росія повинна бачити, що світ не відступає, захищаючи свободу і міжнародне право", - підкреслив він.

Зеленський додав, що очікує посилення санкційних дій, зокрема "недопущення обходу наявних санкцій, зокрема використовуючи європейські компанії та території держав-сусідів Росії".

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Наразі країна повинна виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наша країна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

При цьому виданням Politico повідомило, що вже 8 листопада Єврокомісія опублікує звіт з рекомендацією щодо початку діалогу про вступ України та Молдови до ЄС.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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