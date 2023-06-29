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Зеленський про вступ до ЄС: Україна впливає на силу Європи

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна позитивно впливає на політичну та оборонну силу Європи. А вступ до ЄС допоможе посилити єдність.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Україна впливає на силу Європи - це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі - зокрема, початком переговорів про членство України в Євросоюзі", - сказав президент.

Окрім цього Зеленський подякував всім, хто допомагає пришвидшити вступ України до ЄС. Він також зауважив, що єдність Європи можна посилити початком переговорів про вступ до Союзу України.

Вступ України до ЄС

Україна минулого року отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це означає, що Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники вже кілька разів озвучували очікування, що переговори щодо вступу до Євросоюзу можуть розпочатися цього року.

ЄС оголосив проміжний усний звіт про прогрес України у виконанні цих рекомендацій. Восени має бути представлений письмовий звіт. Україна розраховує, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться вже до кінця 2023 року.

Детальніше про усну оцінку та про те, чи вплине вона на вступ до ЄС, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВступ в ЄС