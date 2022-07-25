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Зеленский встретился с президентом Гватемалы

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

"Рад приветствовать в Киеве Президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи! Это первый визит лидера из Латинской Америки в Украину не только с 24 февраля, но и за последние 12 лет. Проведем важные переговоры для развития двусторонних отношений наших стран", - написал Зеленский.

Напомним, Алехандро Джамматтеи уже успел посетить Бучу, Ирпень и Бородянку.

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Владимир Зеленский