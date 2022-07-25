Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
"Рад приветствовать в Киеве Президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи! Это первый визит лидера из Латинской Америки в Украину не только с 24 февраля, но и за последние 12 лет. Проведем важные переговоры для развития двусторонних отношений наших стран", - написал Зеленский.
Напомним, Алехандро Джамматтеи уже успел посетить Бучу, Ирпень и Бородянку.
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