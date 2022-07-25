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Зеленський зустрівся з президентом Гватемали

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 18:14
Зеленський зустрівся з президентом Гватемали Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Володмира Зеленського.

"Радий вітати в Києві Президента Гватемали Алехандро Джамматтеї! Це перший візит лідера з Латинської Америки до України не тільки з 24 лютого, а й за останні 12 років. Проведемо важливі перемовини для розвитку двосторонніх відносин наших країн", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Алехандро Джамматтеї уже встиг відвідати Бучу, Ірпінь та Бородянку.

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Володимир Зеленський
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