Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии

В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. С ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского.
"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Встречаю в Киеве премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - написал Зеленский.
Напомним, Норвегия согласовала передачу Украине трех ракетных систем MLRS M270.
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