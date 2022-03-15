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Зеленский встретился с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 15 марта, в Киев прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала, Янез Янша, а также вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Президент Украины Владимир Зеленский провел с ними встречу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время - мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим",- пишет Зеленский.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийПольшаЧехияСловения