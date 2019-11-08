Зеленский встретился с миссией ОБСЕ после переноса разведения в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нынешнюю ситуацию безопасности на Донбассе с главой миссии ОБСЕ Яшаром Халит Чевиком, после переноса разведения сил в Петровском. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Чевика, в ОБСЕ отметили положительные сдвиги относительно процесса разведения сил и средств на линии разграничения. Также он подтвердил, что процесса разведения в районе Петровского должно начаться 9 ноября в 12:00.

"Стороны обсудили возможность допуска Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сложных районов на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и пограничных зон Украины и России", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что разведение сил и средств в Петровском, которое было назначено на 8 ноября, было перенесено на субботу, 9 ноября. Украина обвинила в срыве разведения боевиков.

Также сообщалось, что ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. При этом, СММ зафиксировав больше взрывов (примерно 190) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (167 взрывов).