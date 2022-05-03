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Зеленский встретился с лидером оппозиционной партии Германии: беседа длилась около часа

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и лидер ХДС Фридрих Мерц (t.me/BILD_Russian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократический союз (ХДС) - Фридрихом Мерцем. Беседа продолжалась около часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild.

Как отмечает издание, встреча Зеленского и Мерца не входила в официальную повестку визита главы ХДС в Украину. Переговоры проходили в официальной резиденции президента Украины и продолжались около часа.

В программе визита Мерца в Украину также запланированы переговоры со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Напомним, ранее сообщалось, что Фридрих Мерц планирует посетить Украину 2 мая.

Отметим, Мерц выступал за поставки оружия Украине еще за несколько месяцев до начала войны с Россией и призывал дать "четкий ответ" Путину.

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