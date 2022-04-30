ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину приедет лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, - Bild

Новина українською →
Берлин, Суббота 30 апреля 2022 17:51
В Украину приедет лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, - Bild Фото: лидер ХДС Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц посетит Украину. Визит в Киев запланирован на 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild.

По данным источников издания, лидер ХДС Фридрих Мерц в понедельник едет в Киев. Газета отмечает, что он станет одним из первых немецких политиков, который посетит Украину после начала войны с Россией.

О целях визита Мерца в Киев издание не сообщает. При этом газета отмечает, что в Германии все громче звучат требования, чтобы канцлер страны Олаф Шольц тоже посетил Украину.

Напомним, Фридрих Мерц выступал за поставки оружия Украине еще за несколько месяцев до начала войны с Россией. Политик заявлял, что Путину нужно дать "четкий ответ".

Отметим, ранее Шольц заявил, что пока не планирует приезжать в Украину. Он отметил, что частно говорит по телефону с украинским президентом Владимиро Зеленским.

Война России против Украины идет 66-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Киев Война в Украине
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны