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Зеленский встретился с главой ОБСЕ: ожидает активизацию работы ТКГ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Стороны ожидают активизации работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Сегодня в Харькове обсудил с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау мирный процесс и ситуацию безопасности", - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что по итогам переговоров стороны ожидают активизацию работу ТКГ, беспрепятственное и полное исполнение мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для обеспечения мира на Донбассе.

Напомним, 9 февраля прошло последнее заседание ТКГ. Оккупационные власти в ОРДЛО выдвинули новое требование для открытия пунктов пропуска на линии разграничения.

Отметим, 10 февраля в Берлине состоялись переговоры политических советников "нормандской четверки", по итогам которых глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не удалось согласовать общий документ.

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