Зеленский встретился с главой ОБСЕ: ожидает активизацию работы ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Стороны ожидают активизации работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Сегодня в Харькове обсудил с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау мирный процесс и ситуацию безопасности", - написал Зеленский.
Глава государства добавил, что по итогам переговоров стороны ожидают активизацию работу ТКГ, беспрепятственное и полное исполнение мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для обеспечения мира на Донбассе.
Напомним, 9 февраля прошло последнее заседание ТКГ. Оккупационные власти в ОРДЛО выдвинули новое требование для открытия пунктов пропуска на линии разграничения.
Отметим, 10 февраля в Берлине состоялись переговоры политических советников "нормандской четверки", по итогам которых глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не удалось согласовать общий документ.