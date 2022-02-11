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Зеленський зустрівся з главою ОБСЄ: очікує активізацію роботи ТКГ

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 17:29
Зеленський зустрівся з главою ОБСЄ: очікує активізацію роботи ТКГ Фото: президент України Володимир Зеленський і глава ОБСЄ Збігнєв Рау (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чинним главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Сторони очікують активізації роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Сьогодні в Харкові обговорив з чинним главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау мирний процес і ситуацію безпеки", - написав Зеленський.

Глава держави додав, що за підсумками переговорів сторони очікують активізацію роботу ТКГ, безперешкодне і повне виконання мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ для забезпечення миру на Донбасі.

Нагадаємо, 9 лютого пройшло останнє засідання ТКГ. Окупаційна влада в ОРДЛО висунула нову вимогу для відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування.

Зазначимо, 10 лютого в Берліні відбулися переговори політичних радників "нормандської четвірки", за підсумками яких глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

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