Зеленський зустрівся з главою ОБСЄ: очікує активізацію роботи ТКГ
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чинним главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Сторони очікують активізації роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Сьогодні в Харкові обговорив з чинним главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау мирний процес і ситуацію безпеки", - написав Зеленський.
Глава держави додав, що за підсумками переговорів сторони очікують активізацію роботу ТКГ, безперешкодне і повне виконання мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ для забезпечення миру на Донбасі.
Нагадаємо, 9 лютого пройшло останнє засідання ТКГ. Окупаційна влада в ОРДЛО висунула нову вимогу для відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування.
Зазначимо, 10 лютого в Берліні відбулися переговори політичних радників "нормандської четвірки", за підсумками яких глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.