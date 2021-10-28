Зеленский встретился с главой МИД Швейцарии: обсудили производство ИВЛ и совместные проекты

"Швейцария - важный торгово-экономический партнер Украины. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов", - сказал в ходе встречи Зеленский.

В ОП отметили, что на переговорах затрагивалась реализация проекта по изготовлению в Украине аппаратов ИВЛ, который финансирует швейцарская сторона.

Кроме того, был отмечен проект швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации и производству в Украине городского и пригородного рельсового транспорта.

Также стороны уделили внимание реализации культурных проектов, направленных на популяризацию Украины.

В ходе встречи обсуждалась подготовка к 5-й Конференции по реформам в Украине. Она должна пройти 4-5 июля 2022 года в швейцарском городе Лугано.