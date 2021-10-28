Зеленський зустрівся з главою МЗС Швейцарії: обговорили виробництво ШВЛ і спільні проекти

"Швейцарія - важливий торговельно-економічний партнер України. Ми зацікавлені в подальшому залученні масштабних інвестицій та реалізації перспективних проєктів", - сказав в ході зустрічі Зеленський.

В ОП зазначили, що на переговорах порушувалася реалізація проєкту з виготовлення в Україні апаратів ШВЛ, який фінансує швейцарська сторона.

Крім того, був відзначений проєкт швейцарської компанії Stadler Rail AG з модернізації та виробництва в Україні міського та приміського рейкового транспорту.

Також сторони приділили увагу реалізації культурних проєктів, спрямованих на популяризацію України.

В ході зустрічі обговорювалася підготовка до 5-ї Конференції з реформ в Україні. Вона повинна пройти 4-5 липня 2022 року в швейцарському місті Лугано.