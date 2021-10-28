RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський зустрівся з главою МЗС Швейцарії: обговорили виробництво ШВЛ і спільні проекти

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Сторони обговорили спільне виробництво апаратів штучної вентиляції легенів і ряд інших проєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОФІС президента.

"Швейцарія - важливий торговельно-економічний партнер України. Ми зацікавлені в подальшому залученні масштабних інвестицій та реалізації перспективних проєктів", - сказав в ході зустрічі Зеленський.

В ОП зазначили, що на переговорах порушувалася реалізація проєкту з виготовлення в Україні апаратів ШВЛ, який фінансує швейцарська сторона.

Крім того, був відзначений проєкт швейцарської компанії Stadler Rail AG з модернізації та виробництва в Україні міського та приміського рейкового транспорту.

Також сторони приділили увагу реалізації культурних проєктів, спрямованих на популяризацію України.

В ході зустрічі обговорювалася підготовка до 5-ї Конференції з реформ в Україні. Вона повинна пройти 4-5 липня 2022 року в швейцарському місті Лугано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийШвейцаріяОфіс президента