Зеленский встретился с главами Литвы и Евросовета: говорили о Донбассе, России и членстве в ЕС

Зеленский в ходе встречи подчеркнул, что стратегический курс Украины по-прежнему нацелен на обретение полноправного членства в Евросоюзе. В этом контексте стороны обменялись мнениями относительно фиксации европейской перспективы Украины.

Также главы Украины, Литвы и Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в частности концентрацию российских войск вдоль украинской границы, а также на оккупированных территориях.

Украинский президент также рассказал своим собеседникам о подготовке к саммиту Крымской платформы и отметил его важность для привлечения внимания международного сообщества к оккупации Крыма.

Обновлено.

Позже в Офисе президента сообщили, что Зеленский отдельно обсудил с Мишелем подготовку к 23-му саммиту Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.