Зеленский встретился с главами Литвы и Евросовета: говорили о Донбассе, России и членстве в ЕС

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Вильнюс встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Это была трехсторонняя встреча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Зеленский в ходе встречи подчеркнул, что стратегический курс Украины по-прежнему нацелен на обретение полноправного членства в Евросоюзе. В этом контексте стороны обменялись мнениями относительно фиксации европейской перспективы Украины.
Также главы Украины, Литвы и Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в частности концентрацию российских войск вдоль украинской границы, а также на оккупированных территориях.
Украинский президент также рассказал своим собеседникам о подготовке к саммиту Крымской платформы и отметил его важность для привлечения внимания международного сообщества к оккупации Крыма.
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Позже в Офисе президента сообщили, что Зеленский отдельно обсудил с Мишелем подготовку к 23-му саммиту Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.
Напомним, завтра Зеленский и Науседа откроют конференцию по реформам в Украине, которая проходит в Литве.