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Зеленский завтра посетит Литву: будет встреча с президентом и главой Евросовета

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 13:59
Зеленский завтра посетит Литву: будет встреча с президентом и главой Евросовета Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 июля, отправится с визитом в Литву. Там он встретится с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание Мишеля.

Сообщается, что Мишель приедет в Вильнюс сегодня, а завтра в 14:00 пройдет встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, у него пройдет встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

При этом литовские СМИ пишут, что Науседа и Зеленский 7 июля откроют Конференцию по реформам в Украине. На ней лидеры Литвы и Украины обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский союз и НАТО.

По словам Науседы, это возможность для европейских стран продемонстрировать поддержку Украины. В этом году конференция будет посвящена укреплению демократических институтов, верховенству права, борьбе с коррупцией и социально-экономическому развитию.

Конференция состоится 7-8 июля в Вильнюсе.

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