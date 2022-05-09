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Зеленский встретился с генсеком Совета Европы

Фото: Мария Пейчинович-Бурич (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Гарант подчеркнул, что для Украины важно показать результаты тех зверств, которые российские военные совершали на территории Украины, в частности в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Владимира Зеленского.

"Совет Европы стал первой организацией из тех, что исключили Россию из своего состава. Ценим такие шаги поддержки Украины и осуждения агрессивной войны России против нашей страны. Благодарен Генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич за визит. Для нас важно, что вы на собственные глаза убедиться в военных преступлениях, которые совершали оккупанты в Киевской области", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 9 мая, в Украину с рабочим визитом прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. В ходе визита она посетила Бородянку и Ирпень.

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Владимир Зеленский