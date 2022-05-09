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Генсек Совета Европы прибыла в Украину. Посетила Бородянку и Ирпень

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Ирпень, Понедельник 09 мая 2022 12:59
Генсек Совета Европы прибыла в Украину. Посетила Бородянку и Ирпень Фото: генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич (t.me/kyivoda)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 9 мая, в Украину с рабочим визитом прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. В ходе визита она посетила Бородянку и Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Александра Павлюка в Telegram.

В ходе визита в Киевскую область генсек Совета Европы посмотрела разрушенные дома городов.

"Пейчинович-Бурич увидела ужасающие последствия российских обстрелов мирных городов и доказательства военных преступлений россии", - говорится в сообщении.

Фото: генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич (t.me/kyivoda)

Напомним, вчера премьер Канады Джастин Трюдо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень, где встретился с мэром города. Это первый визит Трюдо в Украину с начала войны.

Кроме того, вчера в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. Она приняла участие в мероприятиях, которые посвящены окончанию Второй мировой войны в Европе.

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