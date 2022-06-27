UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский на встрече G7 назвал "5 конкретных шагов" для Украины и Европы

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Во время обращения к участникам саммита государств "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезными для Украины, для всей Европы и для уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Первое, что озвучил президент - действенные гарантии безопасности для Украины.

Второе - современная противоракетная оборона для Украины и поставки достаточного объема оружия.

Третье - восстановление аграрного экспорта из нашей страны.

Четвертое - признание России государством-спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов.

Пятое - послевоенное восстановление Украины, которое станет крупнейшим экономическим проектом нашего времени.

"Действовать немедленно и по общему плану глобальных лидеров - это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины, и всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский