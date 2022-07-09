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Зеленский вручил "Золотую звезду" командиру танкового батальона и рассказал о его подвиге

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Благодаря его личной храбрости подразделение без потерь вышло из окружения и в бою уничтожило российскую диверсионную группу. Также в Днепре Владимир Зеленский вручил награды восстанавливающимся после ранений защитникам.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что завершить воинскую часть войны России против Украины можно до конца этого года и назвал условие.

Добавим, также президент назвал условие для деоккупации территорий от российских захватчиков.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в УкраинуГерой Украины