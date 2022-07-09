Зеленский вручил "Золотую звезду" командиру танкового батальона и рассказал о его подвиге

Президент Украины Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
Благодаря его личной храбрости подразделение без потерь вышло из окружения и в бою уничтожило российскую диверсионную группу. Также в Днепре Владимир Зеленский вручил награды восстанавливающимся после ранений защитникам.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что завершить воинскую часть войны России против Украины можно до конца этого года и назвал условие.
Добавим, также президент назвал условие для деоккупации территорий от российских захватчиков.
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