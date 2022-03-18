Зеленский: Не время раскрывать нашу тактику переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский выказался о переговорах, которые наша страна проводит для окончания войны, не сдавая национальные интересы в угоду хотелок российского агрессора.
Об этом 18 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.
"Не время раскрывать нашу тактику переговоров. Переговоров ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли", - рассказал президент.
Зеленский убежден, что для эффективнее сейчас - работать на переговорной площадке без лишней огласки.
"Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или Фейсбуке... Считаю это правильным", - сказал он.
Напомним, на днях Киев посетили премьер-министры трех стран Европы. Среди них был глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Также президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможном визите в Украину для встречи с Владимиром Зеленским.
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