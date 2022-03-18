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Зеленский: Не время раскрывать нашу тактику переговоров

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 01:08
Зеленский: Не время раскрывать нашу тактику переговоров Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский выказался о переговорах, которые наша страна проводит для окончания войны, не сдавая национальные интересы в угоду хотелок российского агрессора.

Об этом 18 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"Не время раскрывать нашу тактику переговоров. Переговоров ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли", - рассказал президент.

Зеленский убежден, что для эффективнее сейчас - работать на переговорной площадке без лишней огласки.

"Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или Фейсбуке... Считаю это правильным", - сказал он.

Напомним, на днях Киев посетили премьер-министры трех стран Европы. Среди них был глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Также президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможном визите в Украину для встречи с Владимиром Зеленским.

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