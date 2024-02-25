Зеленський про врегулювання питання з висипаним зерном: достатньо можливостей, було б бажання

Є достатньо можливостей для врегулювання питання щодо висипаного українського зерна на території Польщі, однак було б бажання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

"Коли ми говоримо, як зупинити (інциденти з висипаним українським зерном у Польщі, - ред.). Це ж не на території України. Я кажу факт. Це не нашій території польське зерно... Ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини. У кожному суспільстві є різні люди, є гарячі голови", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що потрібно швидко вирішувати це питання новому уряду Польщі.

"Я не говорю, що потрібні ті чи інші реформи, це ваше право, це не наша історія. Але що стосується міжнародних відносин з Україною - це не правильно. Вчетверте вже висипають. Це можна зробили за допомогою служби безпеки, поліції. Багато можливостей, було б бажання", - підкреслив він.

Ситуація на кордоні України та Польщі

З листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками,

У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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