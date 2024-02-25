Зеленский об урегулировании вопроса с высыпанным зерном: достаточно возможностей, было бы желание

Есть достаточно возможностей для урегулирования вопроса относительно высыпанного украинского зерна на территории Польши, однако было бы желание.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по результатам форума "Украина. Год 2024".

"Когда мы говорим, как остановить (инциденты с высыпанным украинским зерном в Польше, - ред.). Это же не на территории Украины. Я говорю факт. Это не нашей территории польское зерно... Мы делаем все, чтобы не заблокировать наши отношения. В каждом обществе есть разные люди, есть горячие головы", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что нужно быстро решать этот вопрос новому правительству Польши.

"Я не говорю, что нужны те или иные реформы, это ваше право, это не наша история. Но что касается международных отношений с Украиной - это не правильно. В четвертый раз уже высыпают. Это можно сделали с помощью службы безопасности, полиции. Много возможностей, было бы желание", - подчеркнул он.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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