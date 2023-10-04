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Зеленський: впевнений, що допомогу Україні від США та Європи вдасться зберегти

Київ, Середа 04 жовтня 2023 21:07
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Зеленський: впевнений, що допомогу Україні від США та Європи вдасться зберегти Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україні вдасться зберегти допомогу від США та Європи, оскільки будь-яке зволікання у цьому питанні гратиме на руку Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави наголосив, що зараз США є одним з лідерів у підтримці України.

"Я відчуваю, що є підтримка в США. Знаю, що є стовідсоткова підтримка Білого дому, велика підтримка у Конгресі - вона справді потужна, двопартійна. Сполучені Штати не підводили нас у дуже складний час", - зазначив Зеленський.

За його словами, серед представників Республіканської партії звучали різні голоси щодо питання України, але здебільшого і демократи, і республіканці підтримували нашу країну.

Президент вважає, що зараз Росія слабша, ніж на початку повномасштабного вторгнення, тому пауза у підтримці України лише допоможе агресору.

"Це не про те, щоб не допомогти Україні та ускладнити наші наступальні чи оборонні дії. Ні. Будь-які паузи сьогодні - це допомога виключно в Російській Федерації", - наголосив він.

Глава держави додав, що вдячний президенту США Джо Байдену та лідерам майже всіх країн Європи, які на боці України.

"Ми робитимемо все, щоб цього не втратити", - заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до законопроекту про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.

При цьому Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

На тлі відсутності нового фінансування Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну.

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