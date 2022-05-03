Зеленский впервые за время войны выступил в Раде: рассказал, кто из нардепов пойдет вслед за российским кораблем

"Нет времени на спам, ссоры, пиар - вас и так все знают"

Во время выступления глава государства обратился к нардепам.

"Вы прекрасно знаете, что происходит в нашем государстве, вы прекрасно знаете, что делать. Народные депутаты самого большого государства в мире, современности. Народные депутаты Украины. Ключевые слова народ и Украина. Я думаю, что угодно мелочи, политиканство мы забудем до мирных времен, хотя лучше забыть навсегда", - заявил он.

Президент подчеркнул, что сейчас нет времени на ссоры и пиар.

"Повестка дня Верховной рады очевидна и ключевое слово повестка. Думаю, что нет времени на спам, на ссоры, на пиар – вас и так все знают. Важен мудрый рационализм и здоровый национализм, все это для нас сегодня важно. Вы часть большого войска, ваш фронт - это законодательное поле, на котором вы должны работать для нашей победы...как наша армия, так и вся страны работать 24 на 7 без выходных, без лишних эмоций и лозунгов", - подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что в настоящее время существует лишь одна партия - Украина.

"Сегодня у нас с вами одна партия и эта партия – Украина, одна фракция – Украина, одно монобольшинство – Украина. Все что ей не помогает, вредит, ослабляет или раскалывает должно остаться в прошлом. Так же как и надежды того, кого сейчас нет, где-нибудь пересидеть", - добавил он.

"Кто не в Раде – идет вслед за российским кораблем"

По словам Зеленского, отсутствие депутата на рабочем месте оправдывает лишь две вещи.

"Сейчас отсутствие депутата, мне кажется, оправдывает всего две вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства, или его смерть ради интересов государства. Другое для страны не представляет интереса. Другое следует за русским военным кораблем", - подчеркнул Зеленский.

"Законы должны приносить пользу как "Нептун"

Он также призвал народных депутатов не тратить время на законы, которые не являются на данный момент важными для Украины.

"Пожалуйста, не тратьте время на лишние законы, есть важные приоритеты для государства. На второстепенные инициативы и неважные вещи не тратьте, пожалуйста, свое время и время и народ Украины. Мне кажется, что законы должны быть своевременны как ленд-лиз, точны как наша "Стугна" и "Байрактар", приносить пользу как "Нептун". И славу приносить как наше войско и быть вошедшими в историю, как народ Украины", - добавил Зеленский.