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Зеленский впервые пообщался с Нэнси Пелоси: что известно

Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский в среду 9 марта впервые пообщался с Нэнси Пелоси, спикером Палаты представителей США.

Об этом президент сообщил в Twitter.

"В сложное время впервые пообщался со спикером Нэнси Пелоси. Поблагодарил за помощь в противодействии агрессии, за лидерство в международном давлении на РФ", - написал он.

Президент добавил, что он проинформировал госпожу Пелоси о гуманитарном кризисе, вызванном агрессором. Также они обсудили дальнейшие шаги в поддержку.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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