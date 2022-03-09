Зеленский впервые пообщался с Нэнси Пелоси: что известно

Об этом президент сообщил в Twitter .

"В сложное время впервые пообщался со спикером Нэнси Пелоси. Поблагодарил за помощь в противодействии агрессии, за лидерство в международном давлении на РФ", - написал он.

Президент добавил, что он проинформировал госпожу Пелоси о гуманитарном кризисе, вызванном агрессором. Также они обсудили дальнейшие шаги в поддержку.